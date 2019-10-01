Москва, , 13:13 — REGNUM Страны, бойкотирующие открытие осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, будут «как миленькие трудиться» в Совете Европы, как и все остальные, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Работа в ПАСЕ идёт по намеченному графику, — рассказал Толстой. — Отсутствие украинской делегации заставляет наших коллег из ПАСЕ делать время от времени реверансы — что «вот, мол, обиделись, но ничего, всё пройдёт». Я тоже думаю, что всё пройдёт, а отсутствие Украины — это не следствие какого-то бойкота, а неразбериха при формировании нового состава Верховной рады. Сделали несколько процессуальных ошибок и не смогли приехать».

Кроме того, Толстой назвал бойкот «публицистической фигурой» и добавил, что страны, бойкотирующие работу ПАСЕ, «никуда не денутся и будут как миленькие трудиться в Совете Европы, как и все остальные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, грузинская делегация в ПАСЕ отказалась принимать участие в открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи из-за решения большинства стран-участниц Ассамблеи допустить российскую делегацию к участию в заседаниях. Кроме того, литовская делегация будет представлена только наполовину, так как часть её членов также решили бойкотировать открытие осенней сессии в «знак протеста против возвращения в ПАСЕ России».

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