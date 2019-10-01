Российско-сирийский демарш в отношении США имеет под собой веские основания, но его последствия в настоящее время могут оказаться прямо противоположными задуманным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 октября, комментируя совместное заявление координационных штабов России и Сирии.

Дамаск, , 13:06 — REGNUM Как сообщалось ранее, в заявлении сказано, что штабы России и Сирии требуют от США покинуть оккупируемую территорию Сирии, поскольку командование войск США не способно обеспечить взятые обязательства по реализации оперативного плана ООН. Сирийское правительство должно получить возможность установить конституционной порядок и очистить эту часть страны от террористов, отмечено также в заявлении.

«Совместный российско-сирийский демарш в отношении США, не просто оккупирующих часть территории Сирии, но и прямо препятствующих полному уничтожению террористов и восстановлению мирной жизни в соответствующем районе этой страны, имеет, конечно, под собой веские основания. Вместе с тем, последствия у него могут быть обратные.

В принципе, известно о решении президента США Дональда Трампа вывести американский контингент из Сирии. Его выполнение тормозится, но под сомнение не ставится. Уместно ли сегодня, когда противоречия Дональда Трампа с его противниками в США достигли очередного апогея, подбрасывать в и без того раскалённую топку американской внутренней борьбы ещё и сирийские поленья? Сомневаюсь.

Надеюсь, однако, что демарш российских и сирийских военных учитывает все политические обстоятельства данной проблемы в комплексе.

Тем не менее, не могу не отметить, что, выдвигая любой ультиматум, ты сам в первую очередь становишься его заложником. Заявление координационных штабов России и САР содержит требование о «незамедлительном» уходе американцев. А если не уйдут? Подкреплено ли это требование достаточной политической волей, чтобы заставить их это сделать?» — отметил Михаил Демурин.