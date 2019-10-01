Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Отставку Андреа Томпсон с поста заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями прокомментировал 1 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель российского внешнеполитического ведомства сказал, что не знает, кого назначат на место Томпсон. Также он выразил надежду, что это не помешает продолжению двухсторонних переговоров по стратегической стабильности.

«Мы считаем, что кадровые перестановки не должны мешать нормальному рабочему процессу», — сказал Рябков.

Напомним, что об отставке Андреа Томпсон 20 сентября сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Причины такого решения он не назвал.