Краснодар, , 12:56 — REGNUM К испытаниям малого ракетного корабля «Ингушетия» приступил его экипаж. Он впервые вышел в самостоятельное плавание из Новороссийска, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы и правительства республики Ингушетия.

В ходе первого похода будут испытаны на надежность энергетические установки, рулевое устройство, средства связи, навигации и другие системы корабельного оборудования и вооружения. Вместе с экипажем корабля в испытаниях участвуют представители завода-судостроителя.

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль «Ингушетия» был построен на заводе в Татарии. Он был спущен на воду 11 июня 2019 года в присутствии экс-руководителя республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Имя «Ингушетия» кораблю присвоил своим приказом главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Чирков.

Новый корабль поступил на службу в Черноморский флот России и стал восьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М».

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