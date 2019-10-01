Минск, 1 октября 2019, 12:47 — REGNUM Без присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе эту проблему не решить, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 1 октября в интервью РБК.
Министр рассказал, что Минские договорённости, а также переговоры в «нормандском формате» явным образом дают сбой.
Он также отметил, что к данным переговорам можно привлечь в принципе любую страну мира, но именно у США есть свои интересы в конфликте между Донбассом и Украиной.
Напомним, в своём интервью Макей заявил, что размещение российской военной базы на территории Белоруссии неактуально в силу развития технологий, в частности, ракетного вооружения.
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