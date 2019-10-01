Минск, , 12:47 — REGNUM Без присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе эту проблему не решить, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 1 октября в интервью РБК.

Министр рассказал, что Минские договорённости, а также переговоры в «нормандском формате» явным образом дают сбой.

«И если мы видим, что не получается в существующем формате, и понимаем, что, наверное, всё-таки без США этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они готовы внести вклад в урегулирование конфликта», — рассказал Макей.

Он также отметил, что к данным переговорам можно привлечь в принципе любую страну мира, но именно у США есть свои интересы в конфликте между Донбассом и Украиной.

«Интерес США здесь однозначно присутствует, мы это видим по последним событиям, заявлениям американских официальных лиц», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Напомним, в своём интервью Макей заявил, что размещение российской военной базы на территории Белоруссии неактуально в силу развития технологий, в частности, ракетного вооружения.

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