Вена, , 12:41 — REGNUM Бывший вице-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе принял решение уйти из политики. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции 1 октября, пишет газета Heute.

«С сегодняшнего дня я прекращаю любую политическую деятельность и более не стремлюсь к какой-либо политической должности. Это мой полный уход из политики и общественной жизни», — заявил он.

«Я хочу предотвратить раскол в АПС любой ценой», — пояснил Штрахе.

Он сказал, что сосредоточится на делах своей семьи и не хотел бы, чтобы его супруга Филиппа Штрахе, молодая мать, продолжала страдать из-за политических скандалов. Однако он не дал ответа о политических планах своей жены. Этим летом она выдвинула свою кандидатуру в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе стремительно пошла вниз в мае 2019 года, когда была опубликовала видеозапись его встречи и переговоров с мнимой «племянницей русского олигарха». Это привело к отставке всего правительства Австрии. Однако прокуратура до сих пор не заявляла о каких-то серьезных нарушениях закона со стороны АПС, расследуя дело.

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