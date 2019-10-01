1 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Есть на Украине аналитическое интернет-издание «Главред», которое при насаждаемой властями ненависти к России публикует свои материалы именно на русском языке. Трудно избежать впечатления, что делается это сознательно, дабы облегчить «москалям» чтение творений авторов портала.

Анатолий Кошкин, , 12:35 — REGNUM Есть на Украине аналитическое интернет-издание «Главред», которое при насаждаемой властями ненависти к России публикует свои материалы именно на русском языке. Трудно избежать впечатления, что делается это сознательно, дабы облегчить «москалям» чтение творений авторов портала.

Флаг Украины

А авторы, прямо скажем, примечательные. Взять, например, генерал-лейтенанта Игоря Романенко. Это не просто вояка, а интеллектуал — кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Да и последняя должность впечатляющая — заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины. Но теперь он в отставке и посвящает свое время аналитике. О том, какие темы предпочитает генерал-профессор, свидетельствуют названия его аналитических материалов: «Путина могут остановить только потери в борьбе с украинским народом», «Если россияне двинутся дальше, нам понадобится всеобщая мобилизация, партизанская война, организация подполья и выдача оружия населению», «Путин может ввести войска, не обращая внимания на ООН», «Украина должна перейти к жесткому централизованному управлению АТО» и далее и в том же роде.

Как показала его последняя статья в «Главреде», не чужды военному профессору и геополитические выкладки и даже предсказания. Так, он убежден в «неизбежности развала России». При этом, как и подобает ученому, «оперирует» ссылками на объективные законы, утверждая: «Объективные законы истории, скорее всего, разрушат Россию. И задачей Украины будет использовать это в своих интересах». Однако тут же, с нескрываемым сожалением сетует на то, что «развала Российской Федерации не допустят страны Запада». «Запад боится потрясений любого рода, а тем более таких, как распад большого государства, которое имеет ядерное оружие. Запад любит свою спокойную и сытую жизнь, а потому будет делать все, чтобы Российская Федерация сохранилась как государство», — вещает украинский оракул.

«Обосновывая» свои выкладки, Романенко дает понять, что распад России может начаться с Востока, где, по его мнению, «у россиян сегодня проблем гораздо больше, чем на Западе». А именно, следуя его логике, к распаду России могут привести ее отношения с Японией и Китаем. Читаем: «Сейчас Россия готова вернуть Японии два из четырех островов в обмен на юридическое прекращение войны с Японией и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. На что Япония не соглашается, настаивая на полном решении этого вопроса, то есть по четырем островам. Китай в этом вопросе продвинулся гораздо дальше. Он вернул китайские территории, которые были захвачены еще царской Россией, в том числе и остров Даманский, на котором погибли советские пограничники. Китайцы экономически серьезно зашли на территорию Сибири и Дальнего Востока, внедрив туда свои компании и граждан». При этом генерал считает, что ситуация для России ухудшается с каждым годом, и принципиального стратегического плана по решению этой проблемы у Москвы нет.

Так как запугиванием будущим «отторжением китайцами Сибири и Дальнего Востока» занимаются не только украинские политологи, но и отечественные противники сближения России с Китайской Народной Республикой, не будем лишний раз их опровергать, а кратко прокомментируем пассаж Романенко о Курилах и российско-японских отношениях.

На определенном этапе в Кремле, действительно, допускали возможность разрешения российско-японских противоречий по Курилам на компромиссной основе, а именно, на условии так называемого «хрущевского компромисса» о передаче Японии в качестве жеста доброй воли Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной группы Плоские (Хабомаи — по-японски). Однако, судя по последним высказываниям президента РФ Владимира Путина и его окружения, такой компромисс сегодня по важным геополитическим и чисто военным причинам оценивается как маловероятный. Тем более, он не устраивает японцев, что делает созданную Токио не без участия Вашингтона «проблему северных территорий» нерешаемой.

О недостаточной подготовленности генерала в вопросах российско-японских отношений свидетельствует его утверждение о том, что Россия стремиться вернуть Японии острова «в обмен на юридическое прекращение войны с Японией». Прежде чем делать подобные вводящие читателей в заблуждение заявления, право, стоило бы, что называется, «заглянуть в святцы». Это из поговорки «не посмотрев в святцы, бухнуть в колокола».

Дело в том, что никакого «юридического прекращения войны с Японией» российскому правительству не требуется, ибо это было сделано 63 года назад в подписанной и ратифицированной Советско-японской совместной декларации 1956 года. Первая статья этого определяющего отношения двух стран документа гласит: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

Ну, а заявление о то, что русским «объективно оценить ситуацию мешает имперское мышление и захватническая политика, которая исторически сводится к разрастанию российского государства и завоеванию новых территорий, что продолжается последние 400 лет», оставим на совести генерала. Генерала, который получил образование и сделал свою военную карьеру в Вооруженных Силах СССР но, видимо, ради ее продолжения на Украине пренебрег данной в молодости Воинской присягой и ныне охаивает то, чему клялся беззаветно служить.