Пост прокурора Воронежской области, оказавшийся вакантным после повышения Николая Шишкина, может занять Александр Гулягин, в настоящее время занимающий пост прокурора Калужской области. По информации ряда источников, кандидатуру Гулягина рекомендовал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, она может быть рассмотрена на ближайшем заседании Воронежской областной думы.

Воронеж, , 12:34 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, Николай Шишкин, который в течение 13 лет руководил прокуратурой Воронежской области, был утверждён в должности заместителя Генерального прокурора РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Возможному преемнику Шишкина в должности прокурора Воронежской области 41 год. В органах прокуратуры работает с 1999 года, пост прокурора Калужской области занял в 2014 году.

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