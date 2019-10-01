Москва, , 12:29 — REGNUM Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, контролем за онкоцентром имени Блохина занимается Министерство здравоохранения, заявил 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении — это было бы неверно и абсурдно», — сказал представитель Кремля, добавив, что «этим занимается Минздрав».

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Как сообщало ИА REGNUM, все детские онкологи из центра имени Блохина пригрозили увольнением в связи с тем, что новое руководство центра не дает нормально работать, несправедливо начисляет заработные платы и не заботится об улучшении условий содержания пациентов.

На фоне скандала директор онкоцентра Иван Стилиди провёл брифинг, где рассказал, какие меры принимаются для разрешения ситуации, а также о зарплатах сотрудников.

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