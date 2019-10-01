Москва, , 12:27 — REGNUM В Горно-Алтайске прошла церемония вступления в должность новоизбранного главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Инаугурация состоялась в здании Национального театра.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что избирательная кампания Олега Хорохордина была в хорошем смысле «нормальной».

"В Республике Алтай была прозрачная кампания, легитимная, в хорошем смысле «нормальная». В этом плане важно отметить, что избирательные кампании 2019 года вообще прошли абсолютно открыто, с соблюдением законодательства, уважением к избирателю. И после такой кампании особенно приятно вступать в должность, потому что и понимаешь, что все сделал честно и правильно, и твоя победа абсолютно легитимна», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Политолог также подчеркнула, что Олег Хорохордин является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.

«Мы много раз говорили о том, что в числе избранных губернаторов много выпускников школы губернаторов, и, конечно, это сыграло свою роль в том, как они проводили свои кампании, и в том, как они работали в роли временно исполняющих обязанности. Это в первую очередь современные управленческие компетенции, умение быть открытым к своим избирателям, вести с ними коммуникацию. В принципе, Олег Хорохордин здесь на исключение», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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