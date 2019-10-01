Москва, , 12:32 — REGNUM Чтобы слышать позиции общественников и активистов, а затем предпринимать необходимые меры, совсем необязательно приглашать их в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Первый замглавы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) накануне отправил шведской активистке Грете Тунберг приглашение выступить в Госдуме перед молодежью.

«Приглашать кого-то ни было в Госдуму для выступления — это компетенция Совета Думы, а не отдельных депутатов. Потому что если каждый депутат будет приглашать в Госдуму выступать того, кто ему симпатичен, то мы только и будем делать, что слушать выступления разных симпатичных людей. А Госдума должна заниматься тем, чтобы принимать законы в интересах наших граждан», — заявил Бурматов.

При этом он уверен, что позиции экологических и общественных активистов — как российских, так и зарубежных, — необходимо знать и слышать.

«Но для того, чтобы слышать позиции этих общественников совершенно необязательно водить их гуськом в Госдуму. Потому что Грета не одна, есть другие экологические активисты, которые занимаются вопросами сохранения биологического разнообразия, защитой животных. Это, например, Жак Ив Кусто, который недавно был в России, но которого мы не повели в Госдуму, просто я с ним встретился, и мы обсудили вопросы, в частности, китовой тюрьмы. Или Памела Андерсон с Леонардо Ди Каприо, которые в восторге от программы сохранения популяции тигров на Дальнем Востоке и того, что РФ делает в сфере, чего не делает ни одно государство. Но мы их тоже не зовем в Госдуму», — уверен Бурматов.

Так, по его словам, для того, чтобы понимать и знать позиции экоактивистов достаточно ознакомиться с ней в СМИ или соцсетях. Чаще всего, у таких активистов, например, у той же Греты Тунберг, всего несколько тезисов, которые они активно и эффективно продвигают. Прочитать про них или посмотреть ее выступления будет достаточно для того, чтобы согласиться или не согласиться с такой позицией и в зависимости от этого принимать какие-либо решения.

«Надо внимательно относиться к этим позициям, нужно жить в одной повестке со всем миром, недопустимо себя отделять, но при этом мы должны исходить из интересов своей страны. Интересы РФ в сфере экологии и охраны окружающей среды очень сильно совпадают с тем, что говорит Грета, потому что мы, например, являемся одним из государств, которые ратифицировали Парижское соглашение (по климату), которые реально добились очень серьезного сокращения объемов выбросов парниковых газов, гораздо эффективнее действуя в этом, чем многие другие государства. И у нас тут есть, чем поучиться», — подчеркивает Бурматов.

Речь, в частности, о законе о наилучших доступных технологиях, который заставил промышленников модернизировать свои производства. Так, по словам Бурматова, эти нормы привели к сокращению выбросов парниковых газов — «то, за что ратует Грета».

«Российские депутаты должны исходить из национальных интересов и из интересов наших граждан, а не тратить время на то, чтобы заслушивать тех или иных активистов. А то, что сегодня происходит вокруг Греты — не считаю, что это какой-то флешмоб, это хайп. Но она действительно яркая девушка в том смысле, что то, что она говорит, производит изрядную шумиху по факту. Но я еще раз хочу сказать, что если где-то в каких-то странах это становится откровением, то у нас большинство ее тезисов уже переведено в законодательное русло», — отметил Бурматов.

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