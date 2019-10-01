Пхеньян, , 12:22 — REGNUM Начало переговоров на рабочем уровне США и Северной Кореи намечено на 5 октября. Об этом заявил первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщает 1 октября Центральное телеграфное агентство Кореи.

Рабочим переговорам будет предшествовать предварительная встреча сторон, она запланирована 4 октября. Замминистра выразил надежду, что переговоры ускорят развитие отношений Северной Кореи и США.

Как сообщало ИА REGNUM, прогресса в переговорах США и КНДР по проблеме денуклеаризации нет с февраля 2019 года. Тогда без конкретных итогов завершилась встреча лидеров этих стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое.

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