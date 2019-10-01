Бишкек, , 12:19 — REGNUM Верховный суд Киргизии рассмотрел дело обвинявшегося в разжигании межнациональной розни преподавателя Киргизского госуниверситета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) Темира Болотбека и оставил в силе оправдательный приговор судов предыдущих инстанций, передает «Kaktus.media».

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Судебная коллегия посчитала, что комментарий Болотбека в Facebook о том, что скучающим по зеленому и свободному от пробок городу Фрунзе (название столицы Киргизской ССР — Прим. ИА REGNUM) следует «валить в нищую и рабскую Рашку», не содержит призывов к разжиганию межнациональной розни.

При этом судьи сослались на мнение «экспертов комплексной комиссии» об отсутствии в словах скандально известного преподавателя КГУСТА оснований для возбуждения против него уголовного дела.

Напомним, что по данным киргизстанских СМИ, Темир Болотбек «известен как националист, поклонник террориста Шамиля Басаева, немецких фашистов и туркестанского легиона СС, который неоднократно оскорблял в соцсетях ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев».

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