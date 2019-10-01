Санкт-Петербург, 1 октября 2019, 12:25 — REGNUM Москва не наращивает военный контингент в Венесуэле, более того, там его нет. Об этом 1 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения ряда зарубежных СМИ, что на самолетах, прибывших из России в Боливарскую Республику в конце сентября, якобы, находилась новая группа военнослужащих.
Он заявил, что прибывшая группа является техническим персоналом для проведения сервиса поставленного ранее оборудования. Он отметил, что была проведена плановая ротация.
«Никакого наращивания и тем более никакого нашего контингента там нет и быть не может», — подчеркнул Рябков.
Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о прибытии в страну самолетов с военно-техническими специалистами из России. Он также отметил, что российская команда, которая работала в стране, ранее улетела.