Киев, , 12:16 — REGNUM Программа работы украинского правительства и проект госбюджета на 2020 год говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда обнулили предвыборные обещания. Об этом 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Ничего хорошего от нее ждать не приходится. Все те обещания, которые даны Зеленским накануне выборов, которые давали «Слуги народа» на парламентских выборах, они, по сути, обнулены. Нам рассказала про либеральные рынки, про возобновление программы субсидий, что газ — это товар, которым нужно торговать… Продолжаем готовиться к земле», — сказал Землянский.

При этом он прогнозирует, что правительство продолжит сокращать социальные нормы для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных тарифов.

«Кабмин заложил 47 млрд грн (1,942 млрд долл — ред.) на субсидии. Денег хватит, вопрос в том, хватит ли денег вам? Сократятся социальные нормы… Субсидиями будут покрывать объемы намного меньшие, чем год-два назад. Это было условие Международного валютного фонда. Оно перейдет в меморандум, который готовится к декабрю», — рассказал Землянский.

При этом он прогнозирует, что в 2010—2020 гг. население и предприятия ещё больше нарастят задолженность за газ.

«Если сохранится текущая политика, мы побьём прошлогодние рекорды. Мы за прошлый год увеличили задолженность более чем на 30 млрд грн (1,240 млрд долл — ред.). В этом году задолженность будет больше, если сохранится постановление Гройсмана, которое действует с привязкой к промышленности. Задолженность пойдет выше 30 млрд по итогам отопительного сезона», — добавил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что зимой 2020 года целые города могут остаться без тепла и электроэнергии, если Кремль перекроет транзит природного газа. Премьер отметил, что некоторые украинские города зависят от бесперебойной работы украинской газотранспортной системы. При этом он заверил, что правительство держит ситуацию «под контролем».