Душанбе, , 12:12 — REGNUM На таджикско-афганкой границе в приграничной зоне Нижний Пяндж 30 сентября состоялся обмен заключёнными между Таджикистаном и Афганистаном, сообщают местные СМИ.

Известно, что Таджикистан передал 48 афганских граждан, которые отбывали назначенные судом сроки в таджикистанских тюрьмах. Отмечается, что как правило, эти заключённые были осуждены за незаконный оборот наркотиков.

Тем временем, не называется число таджикистанцев, переданных афганскими властями. По данным афганской стороны, из Кабула в Душанбе были переправлены «несколько» граждан Таджикистана, которые отбывали срок заключения в Афганистане за «радикально-террористическую деятельность».

Напомним, предыдущий обмен заключёнными между Таджикистаном и Афганистаном состоялся в июле 2019 года. Тогда Душанбе передал Кабулу 80 заключённых. По данным афганского дипломата Саидмасуда Бадахш, в таджикских тюрьмах остаются ещё 70 заключённых.