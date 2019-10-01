Барнаул, , 12:10 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал «экзотикой» правительственное постановление о запрете разведения открытого огня на балконе. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM вступившие в силу поправки в правила противопожарного режима в России, он отметил:

« По моему это экзотика. За всю свою долгую жизнь я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то разводил огонь на балконе. Правда один раз кто-то из соседей, радуясь подарку в виде деревенской курицы, решил ее опалить на балконе — бросил в таз газету и поджёг».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с поправками к правилам противопожарной безопасности, с 1 октября 2019 года в России запрещено разводить открытый огонь на балконах. Появившиеся слухи о том, что на балконе будет также запрещено курить, в МЧС опровергли.

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