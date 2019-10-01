Москва, 1 октября 2019, 12:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 октября.
Президент прибыл из Франции, где он принимал участие в прощании с экс-президентом Жаком Шираком.
Заседание пройдёт с участием лидеров восьми стран: в Ереван уже прибыли президент Молдовы Игорь Додон, глава Кыргызстана, Белоруссии и Казахстана Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.