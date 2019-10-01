Бишкек, , 12:03 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии завершило расследование дела о причастности ряда высокопоставленных чиновников к незаконному досрочному освобождению из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Следствие вручило уведомление 19 подозреваемым в коррупции, бывший секретарь совета безопасности Бусурманкул Табалдиев уведомлен о подозрении заочно и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Также в милицейском ведомстве отмечают, что 14 подозреваемых согласились сотрудничать со следственными органами.

Общее количество материалов этого уголовного дела достигло 451 томов на момент окончания расследования. Дело передано в генеральную прокуратуру Киргизии.

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