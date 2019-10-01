Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с главой офиса НАТО в Грузии Розарией Пуглиси. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества НАТО и Грузии. Затем Гарибашвили принял посла Германии в Грузии Хуберта Книрша и атташе по обороне, подполковника Ларса Укервица. Об этом 1 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Розария Пуглиси подтвердила свою поддержку Тбилиси в стремлении к евроатлантической интеграции и подчеркнула конструктивное сотрудничество с министерством обороны Грузии.

Вместе с германскими дипломатами Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами. Немецкая сторона подчеркнула значение совместного вклада грузинских и немецких военнослужащих в миссию «Твердой поддержки» в Афганистане и подтвердила уважение и признательность за образцовую службу грузинской стороны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября в министерстве обороны Грузии состоялась встреча главы ведомства Ираклия Гарибашвили с и.о. посла США Элизабет Руд и атташе по обороне США полковником Стефаном Бигли. Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом 30 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

27 сентября ИА REGNUM сообщало, что впервые представитель Грузии займет высокий пост в командовании миссии НАТО. Бригадный генерал Николоз Джанджгава займет пост заместителя начальника штаба по безопасности (НАТО DCOS Security Assistance) в командовании миссии НАТО «Твердая поддержка» в Афганистане.

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