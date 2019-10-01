Ереван, , 11:58 — REGNUM Премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, прибывшим в Армению для участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Приветствуя президента Ирана, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: «Рад приветствовать вас в столице Армении Ереване после нашего впечатляющего визита в феврале этого года. Отношения между нашими странами были хорошими и по сей день продолжают оставаться такими, и наша позиция заключается в том, что наши отношения с Ираном должны быть по возможности вне геополитических влияний, потому что мы непосредственные соседи и имеем очень общие интересы, и мы еще много веков и тысячелетий должны сотрудничать».

Премьер-министр отметил, что это первый визит президента Ирана в Армению после политических изменений в стране, и в Армении придают большое значение отношениям с соседними и дружественными странами. Обоюдно была отмечена важность деятельности периодически созываемых заседаний двусторонней межправительственной комиссии, в результате чего достигаются договоренности, направленные на развитие экономических связей.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения высоко ценит взвешенную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил за теплый прием. «Мы придаем большое значение развитию и расширению отношений с Арменией во всех сферах. Мы готовы продолжить работу с вашим правительством с целью разработки и реализации новых программ, расширить объемы программы газ в обмен на электроэнергию. Мы заинтересованы в реализации региональных проектов в сфере энергетики и развитии инфраструктур. В то же время, мы готовы к реализации в Армении программ по производству электроэнергии с помощью газа, ветра и солнца».

По словам Хасана Роухани, Иран заинтересован в сотрудничестве с Арменией и в сфере транспортных инфраструктур, в том числе в вопросе вовлечения в различные дорожно-строительные программы в Армении.

Премьер-министр Пашинян приветствовал готовность иранской стороны расширить программу газ в обмен на электроэнергию. Премьер-министр Армении и президент Ирана поручили ответственным лицам правительств двух стран в кратчайшие сроки разработать и представить предложения по расширению сотрудничества в данной сфере.

Стороны коснулись также вопросов, касающихся сотрудничества в железнодорожной сфере, в сферах высоких технологий, таможни, науки, туризма.

Хасан Роухани подчеркнул, что после того, как возглавляемая премьер-министром Пашиняном команда возглавила правительство Армении, объемы товарооборота между двумя странами значительно возросли, а совместные программы продолжают успешно реализовываться.

Президент Ирана добавил, что они готовы обсудить также процесс реализации программы строительства Мегринской ГЭС, расширить объемы двусторонних капиталовложений, товарооборота через зоны свободной торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам соединения транзитных путей Персидского залива и Черного моря. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что реализация этой программы исходит из стратегических интересов страны, и Армения готова предпринять практические шаги с этой целью.

В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы регионального значения, коснулись процесса урегулирования карабахской проблемы.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента Ирана за взвешенную позицию по карабахскому вопросу. В свою очередь, Хасан Роухани подчеркнул важность урегулирования конфликта путем мирных переговоров, учитывая позиции и мнения всех конфликтующих сторон.