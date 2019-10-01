Москва, , 12:06 — REGNUM Переговоры о создании на территории Белоруссии российской военной базы не ведутся. Об этом 1 октября журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил также, что между двумя соседними государствами имеются другие союзнические обязательства, которые компенсируют отсутствие базы.

«Существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования», — заявил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.

Он отметил, что с российской стороны ранее поступало предложение о размещении военной базы, но Минск на него ответил отказом.