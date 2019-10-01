Оренбург, , 11:56 — REGNUM Комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области выступил заказчиком социологического исследования на 713 тыс. рублей. Такова начальная (максимальная стоимость лота). Целью исследования указана оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Оренбуржье, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Информация об аукционе опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Аналитический отчет исполнитель должен сделать в течение 40 дней и предоставить заказчику не позднее 20 декабря 2019 года. Согласно условиям техзадания, соцопрос будет проводиться в три этапа: за первые 10 дней исполнитель проводит не менее 20 квартирных интервью, за 15 дней — 50% запланированного количества, за 25 дней — 100%.

Опрос жителей Оренбургской области старше 18 лет, постоянно проживающих в Оренбургской области более двух лет, осуществляется методом индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к лицу» по месту жительства респондентов (квартирный). При этом интервьюер зачитывает вопросы анкеты и самостоятельно фиксирует ответы респондента посредством электронной анкеты — программного обеспечения, установленного на электронных планшетах, осуществляющих онлайн демонстрацию, полную аудиозапись хода проведения полевых работ и фиксацию GPS-координат места сбора информации в режиме реального времени. Объем выборочной совокупности — 600 респондентов.

Кроме того, исполнитель должен опросить 200 юридических лиц. Опрос в этом случае проводится методом онлайн анкетирования — индивидуального заполнения респондентом (представителем юридического лица) электронной анкеты.