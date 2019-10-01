При президенте Лукашенко Белоруссия отказывается размещать на своей территории российскую военную базу, но проблема в том, что при другом президенте ответ Минска был бы ещё более недружественным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 октября, комментируя высказывания министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Минск, , 11:45 — REGNUM Как сообщалось ранее, министр заявил, что вопрос о размещении на территории Белоруссии военно-воздушной базы России не стоит, поскольку «в этом нет смысла», ведь для ракет нужны «буквально считанные минуты», чтобы достигнуть другого континента, а размещение дополнительных военных объектов не способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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«История с попыткой создать российскую военно-воздушную базу в Белоруссии — это, действительно, неприятный эпизод, как сказал недавно министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Впрочем, таких неприятных эпизодов в наших двусторонних отношениях накопилось к настоящему времени немало.

По большому счёту, не стоило доводить своего союзника до того, что он начинает публично говорить вещи типа «в век ракетных технологий в создании баз за рубежом нет смысла». Ребенку понятно, что это не так. Такое «военно-техническое» обоснование нужно белорусскому министру, чтобы прикрыть недружественную России политическую позицию. Но разве нельзя было просчитать, что ответ Минска на наше предложение по поводу базы будет именно таким?

Далее глава МИД Белоруссии констатирует, что «размещение в стране дополнительных военных объектов не способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе» — это уже прямой диагноз Белоруссии на предмет её качества как союзника России. Мы считаем, что создание американских военных баз в Польше и Прибалтике работает против интересов европейской безопасности, а белорусский министр говорит точно то же самое по поводу российской базы в Белоруссии. Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин своих союзников к себе затаскивают, а Минск — отталкивает. Кому он тем самым подыгрывает, понятно.

Проблема, однако, заключается не в том, что при президенте Лукашенко Белоруссия вот так отвечает на просьбу России. Проблема в том, что в настоящее время при другом президенте Белоруссии ответ Минска был бы ещё более недружественным, а отношения — хуже, чем они есть сейчас», — отметил Михаил Демурин.