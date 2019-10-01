В Ереване 1 октября проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Помимо глав государств — членов Союза в нём примут участие президенты Молдавии, Ирана и премьер-министр Сингапура.

Президент РФ Владимир Путин направился в столицу Армении из Франции, где он принимал участие в церемонии прощания с Жаком Шираком.

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