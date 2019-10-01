1 Октября
 
11:58

На заседании предстоит утвердить Концепцию формирования общего финансового рынка Союза, бюджет Евразэс на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, уточнили в пресс-службе Кремля.

11:56

Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического совета проведёт отдельные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Рухани.

11:53

Президент Молдавии Игорь Додон приглашен как глава государства — наблюдателя при союзе.

Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун — почётные гости.

11:48

Члены Высшего совета рассмотрят текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка Евразэс и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики, сообщила пресс-служба Кремля.