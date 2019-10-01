Симферополь, , 11:36 — REGNUM Разделение полномочий между главой Крыма и председателем Совета министров республики не скажется на бюджете и позволит максимально использовать управленческий потенциал для развития региона. Об этом 1 октября на своей странице в Вконтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Новый механизм позволит максимально использовать управленческий потенциал для реализации важных программ социально-экономического развития региона, для достижения конкретных результатов по всем направлениям деятельности правительства», — сообщил Аксёнов.

Он также отметил, что данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов акцентировал, что после ухода с должности председателя Совета министров Крыма, сосредоточится на решении стратегических вопросах развития республики в должности главы РК.

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