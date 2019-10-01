Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Сенат Соединённых Штатов будет должен рассмотреть вопрос об объявлении импичмента главе Белого дома Дональду Трампу в соответствии с предусмотренной процедурой, если её одобрит палата представителей. Об этом телеканалу CNBC заявил лидер республиканского большинства в сенате Мич Макконнелл (штат Кентукки).

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Макконнелл подчеркнул, что в таком случае у него не будет «никакого выбора, кроме как принять его» к рассмотрению на основе правила Сената об импичменте.

«Сколько времени это займет, это другой вопрос», — отметил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента президента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что американский лидер добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Стенограмма телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.