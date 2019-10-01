Москва, , 11:29 — REGNUM Госдуме следует сосредоточиться на взаимодействии с российскими экоактивистами вместо того, чтобы привлекать к обсуждению проблем окружающей среды иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), комментируя приглашение экоактивистке Грете Тунберг выступить в Госдуме.

«Я считаю, что в нашей стране, есть огромное количество наших российских ребят, которые ведут огромную работу по экологии. У нас есть масса добровольцев, у которых есть прекрасные идеи, есть прекрасное видение того, как это нужно делать», — заявил Николаев.

По его мнению, к работе с Госдумой следует привлекать на иностранцев, а российских активистов, вовлечённых в решение экологических проблем.

«Нам нужно с нашими общаться, больше наших слушать и открывать им дорогу, открывать им возможности. У нас что, ребята хуже или меньше знают? У нас прекрасные ребята. В течение года мы проводили по всей России Национальный лесной форум, делали молодёжную площадку, где ребята могли показать свои проекты, высказать свою позицию. Это потрясающие люди!» — отметил парламентарий.

«Надо их вызывать в Думу, наших, своих. Это наше поколение, они здесь будут жить. А Грета Тунберг — будет жить явно не здесь, не в России», — добавил Николаев.

Напомним, что первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) ранее направил письмо в посольство Швеции в России с приглашением 16-летней экоактивистке Греты Тунберг выступить в Госдуме.

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