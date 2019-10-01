Сеул, , 11:36 — REGNUM Встреча представителей Южной Кореи и ОАЭ в формате «2+2» состоится в Абу-Даби 2 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представят заместитель министр обороны Пак Чэ Мин и помощник замминистра иностранных дел Юн Сун Гу, а со стороны ОАЭ — замминистра обороны Матар Салим Али аль-Дахери и замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Халифа Шахин аль-Марар.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудят развитие стратегического партнерства, сотрудничество в сфере обороны и безопасности, ситуации на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

Отметим, что первая встреча министров иностранных дел и обороны двух стран состоялась в Сеуле в октябре 2018 года.