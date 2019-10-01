Барнаул, , 11:28 — REGNUM Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барнаула будет рассматриваться на заседании городской Думы Барнаула 8 октября 2019 года. Уведомление об этом опубликовано на официальном сайте городских законодателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, новый градоначальник столице Алтайского края понадобился после добровольной и досрочной отставки мэра Сергея Дугина. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк.

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Согласно уставу Барнаула, нового мэра депутаты гордумы изберут из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародных выборов мэра Барнаула горожан лишили с 2010 года. После очередной отставки очередного сити-менеджера оппозиционные фракции в Алтайском краевом Законодательном собрании предприняли тщетную попытку изменить законодательство с тем, чтобы барнаульцы смогли сами выбрать себе градоначальника. Но партия власти выступила против, а доводы о том, что на улицах краевой столицы были собраны тысячи подписей в поддержку данного решения, была проигнорированы.

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