Киев, , 11:25 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не придёт на запланированную проверку на полиграфе, которая должна состояться во вторник, 1 октября. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

Головань утверждает, что Порошенко не получал никаких сообщений о данном мероприятии.

Адвокат заявил, что информация о проверке Порошенко на полиграфе — «пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками». Таковыми Головань считает юриста Андрея Портнова, а также главу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины Романа Трубу.

Ранее появилась информация о том, что 1 октября Порошенко пройдёт проверку на детекторе лжи в стенах Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Напомним, 27 сентября Порошенко в очередной раз проигнорировал повестку в Государственное бюро расследований. Его должны были допросить как свидетеля в деле о провокации, устроенной катерами ВМС Украины в Чёрном море в конце 2018 года.

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