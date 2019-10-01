Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Георгия Гахарию с назначением на пост премьер-министра Грузии. Об этом 1 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, в своем поздравлении госсекретарь подчеркнул важность углубления двусторонних отношений США и Грузии в рамках Хартии стратегического партнерства.

«Мы ждем сотрудничества с вами в рамках Хартии стратегического партнерства между США и Грузией для углубления наших двусторонних отношений в таких областях, как демократия и управление, экономика и торговое сотрудничество, оборона и безопасность, а также контакты между людьми и обмен культурным опытом».

Госсекретарь заверил, что США продолжат оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, которым «угрожает российская агрессия».

США будут следовать решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, подтвержденному на саммите 2018 года в Брюсселе, согласно которому Грузия станет членом НАТО, заявил Помпео.