Тбилиси, 1 октября 2019, 11:21 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Георгия Гахарию с назначением на пост премьер-министра Грузии. Об этом 1 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, в своем поздравлении госсекретарь подчеркнул важность углубления двусторонних отношений США и Грузии в рамках Хартии стратегического партнерства.
Госсекретарь заверил, что США продолжат оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, которым «угрожает российская агрессия».
США будут следовать решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, подтвержденному на саммите 2018 года в Брюсселе, согласно которому Грузия станет членом НАТО, заявил Помпео.