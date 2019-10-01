В мэрии Екатеринбурга так и не назвали, кто займёт кресло руководителя городского управления культуры. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Имя чиновника могли сказать на расширенном аппаратном совещании, которое проводится в начале месяц. Однако на сегодняшнем мероприятии фамилия нового руководителя так и не прозвучала.

Причины, почему назначение на должность затягивается, в мэрии не назвали.

Напомним, предыдущий руководитель управления Татьяна Ярошевская покинула должность в середине сентября. Чиновница стала исполнительным директором МХАТа по приглашению худрука театра Эдуарда Боякова. Обязанности руководителя сейчас временно исполняет первый заместитель начальника Елена Трофимова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге уволилась глава городского управления культуры