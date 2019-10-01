Симферополь, 1 октября 2019, 11:13 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение на должность председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. Соответствующее решение принято 1 октября на внеочередной сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
Об этом: Спикер Госсовета поддерживает разделение должностей главы и премьера Крыма