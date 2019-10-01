Москва, , 11:08 — REGNUM Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.

Отмечается, что командование американских войск в Эт-Танфе демонстрирует неспособность обеспечить взятые Вашингтоном на себя обязательства по реализации плана ООН.

«Требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что присутствие американских войск в Сирии только усугубляет криминогенную обстановку и мешает восстановлению мирной жизни, а стабилизировать ситуацию возможно только после полного вывода американского контингента.

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