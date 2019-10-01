Москва, 1 октября 2019, 11:09 — REGNUM Стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Выстрел в тайге» опубликовано 1 октября журналом «Русский пионер». Три четверостишия написаны по просьбе издания.

Редакция журнала попросила Лаврова написать стихотворение на тему номера «Дым». Получился эпос, драма в трех частях, достойная постановки на сцене. В ней есть аллюзии, но нет иллюзий, отметили в издании.

«И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже», — говорится в публикации.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. А посреди тайги в охотничьей землянкеЗакашлялся во сне невзрачный мужичок. Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный, Наткнулся на ручей, упал, к воде приник. И вдруг прям на него, как немец из тумана, С дымящимся стволом выходит дед-лесник. И выстрел заглушил шум дальних электричек, Остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичекИ пачку сигарет с названием «Дымок».
Сергей Лавров

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД публиковал стихи Лаврова, посвященные постпреду России при ООН Виталию Чуркину, который ушел из жизни 20 февраля 2017 года.

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