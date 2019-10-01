Элиста, , 11:02 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков принял отставку правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона 1 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии со статьей 28 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, статьей 5.1. Закона Республики Калмыкия «О Главе Республики Калмыкия», постановляю принять сложение полномочий правительства Республики Калмыкия», — говорится в документе.

Тем же указом правительству РК поручается исполнение обязанностей до формирования нового состава.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке правительства Калмыкии стало известно накануне — распоряжение подписал премьер Юрий Зайцев. Решение принято в соответствии с законодательством, предполагающим отставку правительства после вступления в должность нового главы республики.

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