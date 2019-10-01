Элиста, 1 октября 2019, 11:02 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков принял отставку правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона 1 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тем же указом правительству РК поручается исполнение обязанностей до формирования нового состава.
Как сообщало ИА REGNUM, об отставке правительства Калмыкии стало известно накануне — распоряжение подписал премьер Юрий Зайцев. Решение принято в соответствии с законодательством, предполагающим отставку правительства после вступления в должность нового главы республики.
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