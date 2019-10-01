Ташкент, , 10:59 — REGNUM С 1 октября начинается официальный визит председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Узбекистан, сообщает газета «Народное слово».

«В повестке дня визита стоят вопросы синхронизации законодательства, осуществление совместного парламентского контроля за выполнением двусторонних договоренностей. Будут рассмотрены актуальные задачи, связанные с упрощением доступа узбекских товаров и услуг на российский рынок, дальнейшим усилением межрегионального взаимодействия», приводит издание слова представителя Сената Алишера Курманова.

Курманов отметил, что важным элементом предстоящего визита является наблюдающаяся серьезная двусторонняя институализация отношений, основы этому были заложены в прошлом году в ходе визита представителей Сената Олий Мажлиса в Российскую Федерацию.

«Тогда было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Действует межпарламентская комиссия. Договоренности и вопросы, обсуждаемые ею, обретают более конкретный характер. Детально рассматриваются способы обеспечения исполнения договоренностей и поиск новых путей активизации двустороннего взаимодействия», отметил представитель Сената.

В настоящее время, отмечает издание, ведется диалог о взаимных поставках сельхозпродукции, активизации туризма, в том числе паломнического, который имеет перспективу на расширение.

«На предстоящем четвертом заседании комиссии, которое состоится в ходе официального визита, будут рассмотрены все изложенные выше вопросы. Акцент сделают на межрегиональное сотрудничество. Для нас важно изучение опыта России в законодательной сфере. Ожидается подписание документов, соглашений о сотрудничестве между парламентским институтом проблем законодательства и парламентских исследований и Аналитическим правовым управлением аппарата Совета Федерации. Процесс проводимых в Узбекистане реформ требует глубокого изучения международного опыта и практики. В этом плане российский опыт, который прошел особую трансформацию, важен для узбекских парламентариев», подчеркнул Курманов.