Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Правительство Казахстана ввело безвизовый режим для граждан Индонезии, которые хотят въехать на территорию страны, сообщает Antara.

«Граждане Индонезии с 30 сентября 2019 года могут въезжать в Казахстан без визы, если срок пребывания не превышает 30 дней», — говорится в заявлении посольства Казахстана в Джакарте.

Помимо Индонезии, безвизовая политика Казахстана также применяется к ряду других стран, включая Филиппины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что государство имеет соглашение о безвизовом режиме с 87 странами.

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