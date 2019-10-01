Ереван, , 10:55 — REGNUM Власти Армении сделают все возможное для дальнейшего углубления отношений с Ираном, заявил 1 октября президент республики Армен Саркисян на встрече с иранским лидером Хасаном Рухани.

По словам Саркисяна, двусторонние отношения Армении и Ирана обладают большим потенциалом. В свою очередь Рухани заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) еще больше укрепит и усилит сотрудничество двух стран.

«Безусловно, это сотрудничество может максимально укрепить наши торгово-экономические отношения», — отметил иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 октября, в Ереване состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме глав государств — членов Союза в мероприятии примут участие президенты Молдавии, Ирана и премьер-министр Сингапура.

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