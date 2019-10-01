Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Проблема с «украинским делом» не в том, знал или не знал глава США Дональд Трамп о коррумпированности бывшего вице-президента США Джо Байдена, считает американский сенатор Крис Мерфи. На своей странице в твиттере Мерфи поделился мнением, что не то главное, знал ли Трамп о коррупции, и не то главное, знал ли он и ничего не предпринимал.

Крис Мерфи «Они знали об этом, и решили, что это круто — использовать президентскую силу для уничтожения политического конкурента. И способствовали этому».

В ситуации, когда сам Байден и его сын рискуют оказаться отнюдь не невинными жертвами заговорщика-Трампа, противники президента меняют тактику ‑ и вместо того, чтобы оправдывать Байденов, усиливают обвинения против Трампа, говоря, в сущности, о том, что нельзя было атаковать именно Байдена.

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Это не первый раз, когда демократы демонстрируют двойные стандарты в «украинском деле». На днях сенатор и сильный кандидат в президенты США, Элизабет Уоррен, на вопрос журналиста о том, позволила бы они собственному вице-президенту делать то, что делал Джо Байден, не задумываясь, ответила нет — но сразу исправилась и начала оправдываться, что ей еще надо проверить нормативы.