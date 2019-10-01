Киев, , 10:49 — REGNUM Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.

Он рассказал, что железные дороги, доставшиеся Украине в наследство от Советского Союза, почти уничтожены, из-за действий «коррупционеров и бестолковых менеджеров».

«У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — рассказал Гончарук.

Он отметил, что на Украине почти каждый день горят локомотивы и не хватает тяги для удовлетворения потребностей бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко заявил, что в связи с нехваткой вагонов, на Украине наблюдается транспортный коллапс в наихудшем из его возможных вариантов.

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