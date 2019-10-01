Москва, , 10:41 — REGNUM Соединенные Штаты не выполнили взятые на себя обязательства и сорвали план по выводу мирных жителей из лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что плану предусматривал вывод граждан Сирии партиями от 2 до 2,5 тыс. человек пятидневными циклами до окончательного вывода всех мирных жителей.

«Однако в результате невыполнения американской стороной взятых на себя обязательств реализация данного этапа оказалась сорвана», — говорится в заявлении.

Так, 29 сентября на пункте пропуска Джлеб вместо двух тысяч сирийских граждан было всего 336 человек. По словам мирных жителей, которым удалось вырваться из лагеря, члены подконтрольных Соединенным Штатам бандформирований препятствуют выходу беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере «Рукбан» в жутких условиях остаются несколько десятков тысяч человек. Военные Соединенных Штатов не позволяют властям Сирии вывезти их на предоставленных Дамаском автобусах, а беженцы вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам за то, чтобы покинуть его территорию.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что присутствие войск США на территории Сирии только усугубляет криминогенную обстановку и мешает восстановлению мирной жизни, а стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента.

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