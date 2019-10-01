Москва, , 10:34 — REGNUM Приглашение в Россию экоактивистки Греты Тунберг — спорная инициатива, которая не имеет большого смысла для российского парламента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С моей точки зрения, вещь довольно спорная. Грета, конечно, выступала в ООН, но среди публики, относительно просвещённой в теме экологической безопасности», — заявил Шеин.

По его мнению, Госдуме нет смысла подхватывать данную повестку.

«Нам не хватает серьёзных содержательных внутренних дискуссий, и я уверен, что российский парламент просто крайне далёк от самой содержательной повестки, как и, собственно, российское общество», — пояснил депутат.

«Вместо этого мы обсуждаем то, что происходит за границей в других странах, избирательные процессы, политическую конъюнктуру, но не планетарные вещи. Требуется действительно содержательная дискуссия, она правильная. Могут быть разные точки зрения, но очевидно, что мы просто не готовы сегодня к этому диалогу. Нужно готовиться к нему. Иначе это будет выглядеть в формате, никак не связанном с реальной повесткой и в режиме приглашения некоторого лица, имеющего публичность — но без содержательного обсуждения», — указал он.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) направил письмо в посольство Швеции в России с приглашением от своего имени 16-летней экоактивистке Греты Тунберг выступить в Госдуме.

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