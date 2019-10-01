Киев, , 10:37 — REGNUM Прежняя украинская власть не могла победить контрабанду в стране, поскольку правоохранительные органы и спецслужбы покрывали контрабандистов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее», — рассказал он.

Гончарук добавил, что новые руководители СБУ и прокуратуры отличаются от предшественников своими моральными качествами, поэтому в ближайшее время контрабанду на Украине удастся прекратить.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», по оценке экспертов, объём контрабанды на Украину в 2021 году составит около $17,2 млрд. В 2019 году этот показатель находится на уровне $13,5 млрд.

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