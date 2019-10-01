Киев, , 10:32 — REGNUM На Украине продолжают говорить о скандале, связанном с публикацией стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, обсуждавших возможное расследование по делу газовой компании Burisma, к которой имеет отношение сын Джозефа Байдена.

Политический эксперт, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк в эфире телеканала «24» заявила, что у американских политиков есть какие-то внутренние правила и процедуры, которые не позволили бы на тот момент вице-президенту США покрывать своего сына. Кроме того, она отметила, что Хантер Байден — непутевый человек.

Также она подчеркнула, что вообще у Хантера Байдена «очень плохая репутация», в частности, известно, что его выгнали из резерва ВМС США за употребление наркотиков.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью ВВС, что не существует никаких оснований, согласно украинскому законодательству, для расследования по Джо Байдену или Хантеру Байдену — «но это не значит, что это невозможно по американскому законодательству». Он признал, что в бытность его генеральным прокурором ведомство расследовало три дела в отношении компании Burismа, но сына американского политика они не касались.