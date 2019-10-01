Семаранг, Индонезия, , 10:30 — REGNUM Правительство Индонезии, наряду с Малайзией и Сингапуром, продолжает работать над повышением уровня безопасности судоходства и защиты морской среды в Малаккском и Сингапурском проливах, сообщает Antara.

Представители трех стран обсудили повышение уровня безопасности судоходства и защиту морской среды на 12-м совещании форума сотрудничества в Семаранге (Индонезия).

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, открывая международный форум, заявил, что Малаккский и Сингапурский проливы являются одними из самых стратегически важных морских путей в мире, которые перевозят около трети товаров, продаваемых в мире.

«Я надеюсь, что благодаря этому форуму мы все сможем укрепить наше сотрудничество в деле повышения безопасности морской среды в Малаккском и Сингапурском проливах, обеспечивая при этом безопасные, открытые и чистые линии для международных морских перевозок», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии и Сингапура предложили Индонезии помощь в тушении лесных пожаров.

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