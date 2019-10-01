Челябинск, , 10:25 — REGNUM В Челябинске депутаты городской думы объявили конкурс на пост главы муниципалитета. Решения были приняты сегодня, 1 октября, на очередном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документы от кандидатов будут принимать с 7 по 21 октября. А в ноябре претенденты представят конкурсной комиссии своё видение развития города. После этого будут определены возможные кандидаты, из которых свой выбор сделают депутаты думы.

Как сообщало ИА REGNUM, без постоянного градоначальника Челябинск остаётся уже несколько месяцев. Назначенный в конце февраля Владимир Елистратов проработал лишь до конца июня. Врип главы муниципалитета является вице-мэр Наталья Котова.