Минск, , 10:35 — REGNUM Потери суверенитета в связи с дальнейшей интеграцией Белоруссии и России не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, размещенном на сайте белорусского МИД.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства рассказал, что новые шаги, по объединению экономик двух союзных государств не предполагают объединения по типу конфедерации и создания каких-либо наднациональных структур.

«Суверенитет для обоих государств — это святое. Беларусь не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», — отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что все новые соглашения были достигнуты в рамках Договора о создании Союзного государства 1999 года, и отходить от его положений не предполагается.

Также глава МИД Белоруссии сказал, что во время последних обсуждений интеграции союзных государств прозвучали предложения выйти за рамки договора, но они были неприемлемыми для Минска. Он также сообщил, что при разработке положений об интеграции возникают «чувствительные вопросы», но надеется, что к 8 декабря 2019 года новый пакет документов будет подписан президентами, как это и планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, новую программу по интеграции России и Белоруссии предполагается подписать главами государств к 20-летию союзного договора, который был подписан 8 декабря 1999 года.