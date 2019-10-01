Минск, , 10:22 — REGNUM России не стоит подозревать Белоруссию в попытках «уйти на Запад», заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью РБК.

«Нет смысла подозревать Беларусь в попытках, как это иногда говорится, уйти на Запад или куда-то еще, — сказал Макей. — Никуда мы не убежим с того места, где мы находимся».

Глава МИД Белоруссии добавил, что Минск всегда говорил и будет говорить о том, что не собирается «дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России», о чем недавно сказал президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни с кем таких союзнических договорённостей, как с Белоруссией. Российский дипломат напомнил, что у Москвы и Минска есть программа совместных действий, в которой подробно указаны совместные шаги. «Такого у нас больше ни с кем нет», уточнил глава МИД РФ.

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